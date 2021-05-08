В МВД напомнили, как наказывают за использование георгиевской ленты

Георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года.

В МВД напомнили об ответственности за использование символики тоталитарных режимов.

Так, ношение георгиевской (гвардейской) ленты предусматривает административную и уголовную ответственность

Статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины устанавливает, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. С 2015 года в Украине запрещена коммунистическая символика.

В РоSSии георгиевская ленточка как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом роSSийской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовала "Самооборона Крыма" и пророSSийские сепаратисты на Донбассе.

Сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны, а завтра, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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