Украина отмечает День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, Украина вместе с миром отмечает День памяти и примирения, посвященный памяти более чем 80 млн жертв Второй мировой войны.

Именно 8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла «Акт о безоговорочной капитуляции" Вооруженных сил нацистской Германии. В этот день во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, 8 и 9 мая отмечаются Днями памяти и примирения, посвященными памяти жертв войны. ООН предложила отмечать один или оба эти дня.

В Украине эта памятная дата была установлена Верховной Радой в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Советская символика в Украине запрещена.

"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. "Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя. Никогда не забыть, что Вторая мировая стала самой страшной в истории человечества. Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира. Уважать их - обязанность всех людей, а особенно - руководителей государств и других политиков", - написал президент.

Зеленский призвал не забывать, что мир можно потерять очень легко, и это настоящее счастье, когда удается его восстановить.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил в своем Телеграм-канале, что в День памяти и примирения "мы склоняем голову перед погибшими и выражаем уважение к тем, кто отдал жизнь за мир без войны". "Их героизм и жертвенность напоминают о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть", - отметил он.