Глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19

На сегодня в мире введено около 1,25 миллиарда доз.

?Глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19
Фото: twitter.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус призвал страны "Большой семерки" (G7) признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19 среди богатых и бедных стран, утверждая, что это поможет преодолеть пандемию.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, назвав нынешнюю ситуацию "неприемлемой", передает "Радио Свобода".

"Для G7 сейчас важнейшей и неотложной поддержкой, которой мы мы нуждаемся, является вакцины и равенство в доступе к ним", - сказал Гебреесус.

На сегодня в мире введено около 1,25 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Около 45% доз вводятся в странах с высоким уровнем дохода, где живет 16% мирового населения.

ВОЗ отмечает, что страны-лидеры имеют возможность финансировать производство вакцин, тестов и лекарств, необходимых для прекращения пандемии, и преодолевать барьеры, замедляющие производство.

В начале этой недели США поддержали решение ВТО по временной отмене патентной защиты по вакцинам против коронавирусной инфекции. Европейский союз заявил, что готов обсудить это предложение, а некоторые государства-члены полностью его поддержали.

Сторонники этого решения утверждают, что это приведет к увеличению мирового производства вакцин, однако фармацевтические компании и некоторые страны, в частности Германия, утверждают, что патенты не препятствуют производству вакцин. Критики также говорят, что это лишает финансового вознаграждения передовых разработчиков препаратов против COVID-19.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что за время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получает необходимых прививок.

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