Украина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 - Зеленский

Президент Украины встретился с основателем и владельцем компании Serum Institute of India.

Украина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Президент пожелал здоровья народу Индии, где сложная эпидемическая ситуация из-за распространения COVID-19.

Владимир Зеленский отметил, что поддержит предоставление Индии гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба главы державы.

«Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», - констатировал глава государства.

Сайрус Пунавала со своей стороны отметил, что Индия уже поставила нашей стране полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Он заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Также Президент Украины предложил Сайрусу Пунавале изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поделиться кислородом с Индией.

На днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В стране ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

Из-за большого количества больных в Индии не хватает кислорода и препаратов, поэтому уже более 40 стран согласились ей помочь, в том числе - Соединенные Штаты и Великобритания.

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