Правительство признало неудовлетворительной работу набсовета и исполнительного органа "Укргидроэнерго" (обновлено)

Проект письма Юрий Витренко составил, когда еще был и.о. министра энергетики.

Кабинет министров признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета (НС) и исполнительного органа "Укргидроэнерго".

Распоряжение правительства №400-р "Вопрос годового общего собрания частного акционерного общества "Укргидроэнерго"" от 28 апреля обнародован на сайте Кабмина 7 мая.

"По результатам рассмотрения отчетов наблюдательного совета и исполнительного органа общества признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной", - говорится в п.2 документа.

О намерениях правительства признать неудовлетворительной работу НР "Укргидроэнерго" писал LB.ua со ссылкой на проект письма от имени тогда еще и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

"По пункту 2 проекта распоряжения правительства, учитывая выводы Госаудитслужбы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Укргидроэнерго" и его филиалов за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 года предлагаем признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа неудовлетворительной", - говорится в проекте .

Документ приняли на заседании правительства в конце апреля с доработкой в трехдневный срок. Этот срок уже истек, но на сайте Кабинета министров соответствующего документа пока нет.

Исполнительным органом общества является генеральный директор общества. В состав наблюдательного совета "Укргидроэнерго" в настоящее время входят пять человек.

Признание неудовлетворительной работу наблюдательного совета и главы правления позволило правительству сменить главу НАК "Нафтогаз Украины". Наблюдательный совет НАК распустили лишь на несколько дней, но правительство призвало членов доработать до момента избрания нового состава. Впрочем, члены наблюдательного совета заявили о конфликте интересов и нарушении закона.

Последствием признания работы НС "Укргидроэнерго" неудовлетворительной также может стать увольнение его членов. В то же время, в апреле Окружной административный суд Киева запретил правительству и наблюдательному совету увольнять с должности гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту, пишет Liga со ссылкой на решение.

Сироту могли освободить на основе плановой проверки деятельности компании в 2019-2020 годах, проведенной Госаудитслужбой. В судебных материалах указано, что Госаудитслужба "задним числом" включила проверку "Укргидроэнерго" в план на четвертый квартал. Это было сделано по инициативе Киевской городской прокуратуры, которая должна была получить результаты проверки. Суд признал действия службы противоправными и решил, что у нее не было оснований для внесения корректив в план проверок государственных компаний.