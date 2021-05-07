Белый дом внес коррективы в стенограмму по поддержке членства Украины в НАТО

Слова заместителя спикера администрации Карин Жан-Пьер "не отражают официальной политики США".

Белый дом внес коррективы в стенограмму по поддержке членства Украины в НАТО
Фото: wall.alphacoders.com

Пресс-служба Белого дома внесла коррективы в ответ заместителя спикера администрации Карин Жан-Пьер на прямой вопрос, поддерживают ли США присоединение Украины к НАТО.

Изменения в стенограмме появились через некоторое время после публикации первой версии разговора, передает Укринформ.

Разговор представительницы администрации состоялся 6 мая в президентском самолете, который направлялся в Луизиану. Когда один из журналистов спросил Жан-Пьер о поддержке членства Украины в НАТО, она ответила утвердительно. Дословно это выглядело так: "Я сказала, Укр ... - да. Да (мы поддерживаем - ред.)". Однако эти слова потом были зачеркнуты пресс-службой Белого дома в тексте.

В первой версии стенограммы ответов Карин Жан-Пьер отмечалось, что "администрация Байдена привержена тому же принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, если они выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности". Эта часть ее ответа не получила корректировок.

Американское издание New York Post поинтересовалось в Белом доме об этом случае и получило ответ, что пресс-секретарь "оговорилась", а ее слова были зачеркнуты в тексте, поскольку не отражают официальной политики США.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил с первым визитом Киев. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, во время встречи Президента с главой Госдепартамента США Блинкен поддержал стремление Украины получить План действий по членству в НАТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символикуПолиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику
Блок рекламы


Похожие новости
В Италии спецназ арестовал подозреваемого в боевых действиях против УкраиныВ Италии спецназ арестовал подозреваемого в боевых действиях против Украины
Двери НАТО открыты для Украины, - БлинкенДвери НАТО открыты для Украины, - Блинкен
Блинкен: смена руководства "Нафтогаза" - это потенциальный вред международному имиджу УкраиныБлинкен: смена руководства "Нафтогаза" - это потенциальный вред международному имиджу Украины
МВФ ожидает большего прогресса от Украины для предоставления траншаМВФ ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша
США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО, - ЕрмакСША полностью поддержали получение Украиной ПДЧ в НАТО, - Ермак
Миссия ЕС завершила оценку готовности Украины к "промышленному безвизу"Миссия ЕС завершила оценку готовности Украины к "промышленному безвизу"
Коррупция и олигархи являются вызовом для Украины, - БлинкенКоррупция и олигархи являются вызовом для Украины, - Блинкен
В Чехии участнику боев против Украины на Донбассе грозит до 20 лет заключенияВ Чехии участнику боев против Украины на Донбассе грозит до 20 лет заключения
В Винницкой области мужчина вытер руки о флаг Украины, полиция открыла делоВ Винницкой области мужчина вытер руки о флаг Украины, полиция открыла дело
Глава ГПСУ опроверг заявления Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и посоветовал не обращать на них вниманияГлава ГПСУ опроверг заявления Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и посоветовал не обращать на них внимания
Последние новости
Подгружаем последние новости