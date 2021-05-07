Белый дом внес коррективы в стенограмму по поддержке членства Украины в НАТО

Пресс-служба Белого дома внесла коррективы в ответ заместителя спикера администрации Карин Жан-Пьер на прямой вопрос, поддерживают ли США присоединение Украины к НАТО.

Изменения в стенограмме появились через некоторое время после публикации первой версии разговора, передает Укринформ.

Разговор представительницы администрации состоялся 6 мая в президентском самолете, который направлялся в Луизиану. Когда один из журналистов спросил Жан-Пьер о поддержке членства Украины в НАТО, она ответила утвердительно. Дословно это выглядело так: "Я сказала, Укр ... - да. Да (мы поддерживаем - ред.)". Однако эти слова потом были зачеркнуты пресс-службой Белого дома в тексте.

В первой версии стенограммы ответов Карин Жан-Пьер отмечалось, что "администрация Байдена привержена тому же принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, если они выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности". Эта часть ее ответа не получила корректировок.

Американское издание New York Post поинтересовалось в Белом доме об этом случае и получило ответ, что пресс-секретарь "оговорилась", а ее слова были зачеркнуты в тексте, поскольку не отражают официальной политики США .