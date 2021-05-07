Госпогранслужба обнародовала запись, на которой подозреваемый контрабандист "фактически признается" в убийстве пограничника

Убийство начальника отдела пограничной службы "Дилове" произошло еще в ноябре 2018 года.

Госпогранслужба обнародовала запись, на которой подозреваемый контрабандист "фактически признается" в убийстве пограничника
Іван Магей
Фото: glavcom.ua

В Тячевском районном суде состоялось очередное слушание дела об убийстве пограничника Вадима Березенского.

Вчера суд рассмотрел аудиодоказательства, в частности, записи телефонных разговоров контрабандиста после совершения им смертельного наезда на начальника отдела пограничной службы «Дилове». В переговорах со своими сообщниками подозреваемый фактически признался в совершенном им преступлении, в частности, сообщив, что он переехал пограничника автомобилем, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы.

Это уже седьмое слушание новым судейским составом после переноса рассмотрения дела из Раховского районного суда. В сентябре 2020 года дело начали рассматривать заново. За восемь месяцев суд пять раз собирался для продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве и только два раза - чтобы рассмотреть доказательства по делу.

Вчера суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 4 июля этого года. Следующее заседание, на котором, возможно, будут заслушаны свидетели наезда на офицера пограничника, запланировано на 16 июня.

Напомним, убийство начальника отдела пограничной службы "Дилове" произошло еще в ноябре 2018 года. Тогда пограничники задержали нарушителя границы со значительной суммой валюты, на помощь которому прибыл Иван Магей (подозреваемый).

Другой участник этих событий, пограничник Святослав Чечул, рассказывал о той роковой ночи журналисту следующее: «... Магей сел в машину, сдав назад, вывернул руль и начал ехать вперед, на меня с Вадимом. Сначала Магей сбил меня. Я упал на капот и дальше скатился в сторону. Далее он еще одним рывком автомобиля сбил майора Березенского, который за руку держал нарушителя. Магей переехал Березенского, сбив его с ног. После этого я встал и сначала задержал Щербину, а затем начал стрелять уже по машине Магея. Он выпрыгнул из машины и убежал, оставив под ней травмированного майора Березенского".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символикуПолиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику
Блок рекламы


Похожие новости
Активисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя ЕвропыАктивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя Европы
Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту Зеленского о ВСПВенецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту Зеленского о ВСП
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 контрабандистовЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 контрабандистов
Суд присяжных в США признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда
РоSSиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в УкраинуРоSSиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину
В Черновицкой области нашли застреленным пограничникаВ Черновицкой области нашли застреленным пограничника
СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО вводит санкцииСМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО вводит санкции
Зеленский: СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистовЗеленский: СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов
В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемыйВ деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился еще один подозреваемый
Последние новости
Подгружаем последние новости