Венецианская комиссия поддержала законопроект Зеленского об ответственности чиновников за ложь в декларациях

Венецианская комиссия предлагает обязать украинских чиновников повторно подать декларации за 2020 год, чтобы сделать возможным наказание за недостоверные данные в них.

В Центре противодействия коррупции сообщают, что 6 мая Венецианская комиссия обнародовала заключение по президентскому законопроекту №4651 об усилении ответственности за недекларирование, который был принят депутатами в первом чтении 15 апреля.

Комиссия назвала "досадным" применение новых усиленных санкций только к следующему периоду представления деклараций. В то же время, эксперты предложили способ, благодаря которому справедливое и пропорциональное наказание за недекларирование может быть применено к ранее поданным декларациям 2020 года: "... принцип запрета обратной силы закона во времени не препятствует законодателю требовать предоставления дополнительной декларации по новым правилам позже в этом году (или подтверждение действительности уже поданной декларации). Новые положения Уголовного кодекса смогут быть применены к этим "дополнительным" декларациям".

Также комиссия поддержала все изменения, которые изначально были предложены в представленном президентом законопроекте, включая восстановление заключения в качестве наказания за умышленное непредоставление декларации или ложные сведения от 4,5 млн грн.

"Венецианская комиссия не видит в усилении санкций и возвращении санкции заключения каких-либо противоречий печально известному решению КСУ. Одобрение получили и последствия ужесточения наказания - увеличение сроков давности по этим правонарушениям до 3 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты поддержали включение недекларирования в список коррупционных правонарушений, что не позволит освобождать должностных лиц от ответственности, наказания или применять более мягкие санкции, чем предусмотренные.

Напомним, в октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривала лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

4 декабря парламент принял "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и непредоставление декларации. Законопроект установил ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.

Сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении: сначала его должен рассмотреть Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности и после этого - нардепы на пленарном заседании Рады.

Ужесточение наказания за ложное декларирование является условием для продолжения сотрудничества Украины с Международным Валютным Фондом.