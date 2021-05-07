Осужденный по "делу Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободу

Алексей Чирний, задержанный по делу кримского активиста и режиссера Олега Сенцова, вышел на свободу после семи лет наказания. Ему, как Сенцову и Александру Кольченко, инкриминировали "подготовку терактов на территории Крыма".

Чирния незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории РоSSийской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону, сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области. Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к роSSийско-украинской границе для принудительной депортации с территории РоSSии, не дав Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма", - отметила она.

Чирний пересек роSSийско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

Фигурантов дела Сенцова сначала было восемь. ФСБ задержала четырех из них: Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Александр Кольченко - 10 лет, Алексей Чирний - семь лет, Геннадий Афанасьев - семь лет. Афанасьева помиловали и обменяли в Украину в 2016 году. Сенцова и Кольченко обменяли в 2019 году.