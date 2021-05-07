Во время задержания шамана Габышева рассматривалась возможность его убийства, - командир Росгвардии

Суд решает вопрос о принудительном лечении Габышева в психиатрической больнице закрытого типа.

Во время задержания шамана Габышева рассматривалась возможность его убийства, - командир Росгвардии
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Во время штурма и задержания шамана Александра Габышева, который хотел "выгнать Путина", рассматривалась возможность его убийства.

Об этом во время заседания городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении Габышева заявил командир взвода Росгвардии. Редакции Сибирь.Реалии об этом сообщили два источника на условиях анонимности.

"Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать", - цитируют источники слова росгвардейца, который был вызван в суд в качестве свидетеля обвинения.

Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психиатрической больнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают - вопрос о принудительном лечении решается в закрытом режиме.

Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетелей, назначены на 12 и 19 мая.

В апреле родственники Александра Габышева, помещенного на принудительное лечение в психоневрологический диспансер в Якутии, заявили о резком ухудшении его здоровья. По словам сестры, которая посещала шамана в диспансере, Габышева "явно напихали какими веществами, изменяющими психику", он очень медленно говорил, жаловался на бессонницу и потерю сознания после уколов.

В конце марта стали известны результаты экспертизы, инициированной следствием. Она не подтвердила, что шаман Александр Габышев нанес ущерб здоровью росгвардейца при задержании 28 января (после того, как шаман объявил о новом походе на Кремль). Несмотря на это, сотрудник ведомства по-прежнему проходит потерпевшим по делу о насилии в отношении сотрудника полиции.

В прошлом году 12 мая силовики штурмовали дом шамана, а на следующий день под предлогом тестирования на коронавирус поместили его в диспансер. Все это произошло без соответствующего решения суда. После этого с Габышевым больше недели не было связи. Защита шамана подала иск о признании такой госпитализации незаконной.

В июле Габышева выписали из диспансера. Освободить его удалось благодаря усилиям общественности и СМИ.

Александр Габышев, который называет себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью "выгнать" президента Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

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