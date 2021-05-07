Президент Молдовы привилась от ковида препаратом AstraZeneca

Санду утверждает, что в Молдове достаточно вакцины, и призывает граждан делать прививки.

Фото: facebook.com/maia.sandu

Президент Молдовы Майя Санду 7 мая сделала прививку первой дозой вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca.

Об этом Санду сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня получила первую дозу вакцины против Covid-19 от AstraZeneca. Рада, что имею такую возможность, ведь именно так я защищаю свое здоровье и тех, с кем контактирую - семью, друзей, коллег", - отметила 48-летняя политик.

Она также поблагодарила медиков за их усилия по борьбе с коронавирусом и призвала граждан республики последовать ее примеру.

"Теперь в Молдове достаточно доз вакцины. Попросите своего семейного врача назначить вакцинацию. Используйте эту возможность, чтобы защитить свою жизнь и здоровье", - добавила она.

В Молдове прививать от коронавируса начали 2 марта, когда была получена первая партия 21,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, подаренная Румынией. 19 марта Молдова получила первую партию 24,6 тыс. доз Pfizer через платформу справедливого распределения вакцин COVAX.

Вчера сообщалось, что Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Также на финальной стадии решение о продаже в Молдову 200 тыс. доз вакцины в месяц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символикуПолиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику
Блок рекламы


Похожие новости
"В похищении судьи Чауса участвовали украинцы. Их личности установлены" - глава ВСК парламента Молдовы"В похищении судьи Чауса участвовали украинцы. Их личности установлены" - глава ВСК парламента Молдовы
Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - ЗеленскийКо Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - Зеленский
От осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военныйОт осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военный
Зеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическоеЗеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическое
Обнародована совместная декларация президентов Украины, Польши и балтийских странОбнародована совместная декларация президентов Украины, Польши и балтийских стран
ЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковидаЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковида
В украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковидаВ украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковида
Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"Офис президента осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"
Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницейМендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницей
Президента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничествеПрезидента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
Последние новости
Подгружаем последние новости