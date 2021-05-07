Президент Молдовы привилась от ковида препаратом AstraZeneca

Санду утверждает, что в Молдове достаточно вакцины, и призывает граждан делать прививки.

Фото: facebook.com/maia.sandu

Президент Молдовы Майя Санду 7 мая сделала прививку первой дозой вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca.

Об этом Санду сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня получила первую дозу вакцины против Covid-19 от AstraZeneca. Рада, что имею такую возможность, ведь именно так я защищаю свое здоровье и тех, с кем контактирую - семью, друзей, коллег", - отметила 48-летняя политик.

Она также поблагодарила медиков за их усилия по борьбе с коронавирусом и призвала граждан республики последовать ее примеру.

"Теперь в Молдове достаточно доз вакцины. Попросите своего семейного врача назначить вакцинацию. Используйте эту возможность, чтобы защитить свою жизнь и здоровье", - добавила она.

В Молдове прививать от коронавируса начали 2 марта, когда была получена первая партия 21,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, подаренная Румынией. 19 марта Молдова получила первую партию 24,6 тыс. доз Pfizer через платформу справедливого распределения вакцин COVAX.

Вчера сообщалось, что Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Также на финальной стадии решение о продаже в Молдову 200 тыс. доз вакцины в месяц.