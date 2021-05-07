Лукашенко заявил, что Беларусь разработала собственную вакцину от COVID-19

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую".

Лукашенко заявил, что Беларусь разработала собственную вакцину от COVID-19
Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь разработала собственную вакцину от COVID-19.

Об этом пишет государственное новостное агентство БелТА.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко, уточнив, что о ее массовом производстве речь пока не идет.

"Мы не спешим. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По роSSийским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал Лукашенко.

Напомним, что вакцинацию от коронавируса в Беларуси начали в конце декабря 2020 года, когда государство получило из РоSSии вакцину "Спутник V". Позже ее начали разливать на белорусском фармацевтическом концерне "Белмедпрепараты".

Примерно тогда же, в декабре 2020 года, Лукашенко впервые сказал, что Беларусь планирует создать собственную COVID-вакцину. В марте он сообщил, что вакцину разработают и отправят на клинические исследования до конца 2021 года, а массовый выпуск начнется в 2022 году.

По данным ВОЗ, в Беларуси подтвердили 364 тысячи случаев коронавирусной болезни и 2,6 тыс. смертей от нее.

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