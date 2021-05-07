Венгрия и Польша добились исключения словосочетания "гендерное равенство" из декларации ЕС

Финальный драфт декларации перефразировали.

Венгрия и Польша добились исключения словосочетания "гендерное равенство" из декларации ЕС
Фото: www.familypolicy.ru

Лоббирование со стороны Польши и Венгрии привело к исключению словосочетания "гендерное равенство" из проекта декларации по продвижению социального сплочения, которую Евросоюз должен обнародовать сегодня. Об этом пишет Reuters на основе показаний дипломатов и документов.

Правящая польская партия "Право и справедливость" (PiS) и ее союзник-евроскептик, премьер Венгрии Виктор Орбан являются сторонниками традиционных социальных ценностей в своих странах. Из-за этого они несколько раз дискутировали с более либеральными западными коллегами, особенно в отношении прав женщин, гомосексуалистов и мигрантов.

Обе страны выступили против упоминания "гендерного равенства" в проекте, подготовленном для презентации на саммите в городе Порту.

В первоначальном драфте отмечалось, что ЕС будет "продвигать гендерное равенство". Сейчас там: "Мы будем наращивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва и продвижением равенства". Однако такую формулировку еще тоже могут изменить.

Дипломаты ЕС заявили, что Польша и Венгрия стремились к "более свободной речи".

Напомним, что 16 ноября Венгрия и Польша наложили вето на европейский бюджетный пакет из-за несогласия по привязке выделения средств ЕС к соблюдению странами принципов верховенства права. Будапешт и Варшава объяснили, что положение относительно верховенства права является "шантажом" тех стран, которые выступают против миграции.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложения Европейского союза "идеологическим шантажом", который практиковал Советский Союз.

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