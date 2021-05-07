Зеленский анонсировал "очень серьезное" двустороннее соглашение с США
Президент заявил, что речь идет о "фундаментальном формате поддержки".
Президент Владимир Зеленский во время встречи с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном обсуждал "очень серьезное" двустороннее соглашение между Украиной и США.
Об этом президент сказал на брифинге в четверг, 6 мая.
"Мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросах альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но это вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - сказал Зеленский.
Напомним, что начиная с 2014 года, Украина неоднократно заявляла о желании получить статус основного союзника США вне НАТО.
В 2017 году Верховная Рада предыдущего созыва даже приняла обращение к Конгрессу США с призывом заключить с Украиной оборонительное соглашение и предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.
С 1989 года такой статус получили Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Иордания, Аргентина, Бахрейн, Филиппины, Таиланд, Тайвань, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганистан, Тунис и Бразилия.