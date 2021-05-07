Украина надеется на решение ВТО об отказе от патентов на вакцину от COVID-19

Организация может решить проблему неравного доступа к вакцинам.

Украина надеется на решение ВТО об отказе от патентов на вакцину от COVID-19
Фото: rbc.ua

Украина надеется, что Всемирной торговой организации удастся договориться о временном отказе от патентов на вакцину от COVID-19.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что организация находится в шаге от этого революционного решения.

"Неравный доступ к вакцинам - это величайшая несправедливость мира, которую может решить ВТО, если примет решение о предоставлении waiver от соблюдения прав интеллектуальной собственности. С этой инициативой еще осенью выступила Южная Африка и Индия. Сегодня это решение поддержала Администрация США, о чем официально сообщила USTR Кэтрин Тай. Обычно развитые страны выступают против таких освобождений. А это означает перелом и в ВТО", - написал Качка в фейсбуке.

Он сообщил, что Украина будет агитировать за скорейшее решение, потому что это "не вопрос производства вакцин, а вопрос свободного доступа [...] к вакцинам".

Временный отказ от патентов на вакцины поддержали более ста стран мира и Всемирная организация здравоохранения, но решения ВТО принимаются консенсусом, то есть "за" должны быть все 164 страны - члены организации.

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