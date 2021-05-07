Мишкина и Чепигу повысили, они сейчас работают на Кремль, - Грозев

Офицеры роSSийской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и организации взрывов на складах оружия в чешском городе Врбетиц, получили повышение и сейчас работают на Кремль.

Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев.

Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время.

"Все, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев, добавив, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев РоSSии за операции на территории Чехии и Болгарии.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

23 апреля один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование причин взрывов на военных складах, которые произошли в 2014 году при невыясненных обстоятельствах.