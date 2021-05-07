Украина рассчитывает на первую партию вакцины NovaVax в июле-августе

Украина рассчитывает получить первую партию вакцины против коронавируса NovaVax в июле-августе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов после встречи с владельцем индийского производителя вакцин Serum Institute Сайрусом Пунавалой.

"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин - с 2 до 4 млн доз", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

Serum Institute также производит вакцину AstraZeneca/CoviShield. По контракту с Украиной он должен был еще в марте поставить 1,5 миллиона доз, но не смог этого сделать из-за моратория индийского правительства. Он будет действовать как минимум до конца весны.

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин. Я написал ряд писем индийскому правительству. Также премьер-министр Денис Шмыгаль несколько раз обращался к своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин. Надеемся, что ситуация уладится в ближайшее время", - написал Степанов.

Напомним, что Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского".

Вакцина Novavax - это субъединичная вакцина, содержащая белки вируса SARS-CoV-2. Она "учит" организм человека вырабатывать соответствующую реакцию на эти белки. По схожему принципу работают вакцины от гриппа и гепатита В. Для полной иммунизации препаратом Novavax нужно ввести две дозы с интервалом в 21 день.

Novavax - американская компания, но ее вакцина по лицензионному соглашению будет производиться на мощностях Serum Institute.