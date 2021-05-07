Украина рассчитывает на первую партию вакцины NovaVax в июле-августе

Законтрактовано 10 млн доз, ведутся переговоры об увеличении до 15 млн.

Украина рассчитывает на первую партию вакцины NovaVax в июле-августе
Фото: cgtn.com

Украина рассчитывает получить первую партию вакцины против коронавируса NovaVax в июле-августе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов после встречи с владельцем индийского производителя вакцин Serum Institute Сайрусом Пунавалой.

"Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин - с 2 до 4 млн доз", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

Serum Institute также производит вакцину AstraZeneca/CoviShield. По контракту с Украиной он должен был еще в марте поставить 1,5 миллиона доз, но не смог этого сделать из-за моратория индийского правительства. Он будет действовать как минимум до конца весны.

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин. Я написал ряд писем индийскому правительству. Также премьер-министр Денис Шмыгаль несколько раз обращался к своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин. Надеемся, что ситуация уладится в ближайшее время", - написал Степанов.

Напомним, что Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского".

Вакцина Novavax - это субъединичная вакцина, содержащая белки вируса SARS-CoV-2. Она "учит" организм человека вырабатывать соответствующую реакцию на эти белки. По схожему принципу работают вакцины от гриппа и гепатита В. Для полной иммунизации препаратом Novavax нужно ввести две дозы с интервалом в 21 день.

Novavax - американская компания, но ее вакцина по лицензионному соглашению будет производиться на мощностях Serum Institute.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символикуПолиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов заявил, что Украина может запустить ковидные сертификаты до 1 июляСтепанов заявил, что Украина может запустить ковидные сертификаты до 1 июля
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУУкраина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ
Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - КулебаУкраина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - Кулеба
Украина должна продемонстрировать международным партнерам преданность в реализации реформ, - РудикУкраина должна продемонстрировать международным партнерам преданность в реализации реформ, - Рудик
Вместе с партнерами мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РоSSии, - БлинкенВместе с партнерами мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РоSSии, - Блинкен
Украина обустроила 400 км противотанкового рва и 100 км забора в рамках проекта "Стена"Украина обустроила 400 км противотанкового рва и 100 км забора в рамках проекта "Стена"
Экс-регионал Колесников подтвердил, что создает новую партиюЭкс-регионал Колесников подтвердил, что создает новую партию
Украина и Румыния осенью проведут совместные учения в Одесской областиУкраина и Румыния осенью проведут совместные учения в Одесской области
Украина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон гратаУкраина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон грата
В Украине разрабатывают две вакцины от ковидаВ Украине разрабатывают две вакцины от ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости