Двух военных будут судить по делу о взрывах на арсенале близ Сватова

Причиной взрыва признали действия неустановленных диверсантов.

Двух военных будут судить по делу о взрывах на арсенале близ Сватова
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по уголовному делу против двух военных в связи с пожаром на арсенале в Сватове в 2015 году.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Из-за диверсии неустановленных лиц 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар", - говорится в сообщении.

Личности диверсантов не установлены, и поэтому пока будут судить только двух командиров реактивных артиллерийских батарей. Их обвиняют в халатном отношении к воинской службе (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса), которое привело к гибели трех человек и причинению вреда на сумму более 15 млн гривен.

Следствие считает, что подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение полевого артиллерийского склада непосредственно вблизи города Сватово.

Кроме того, их обвиняют в ненадлежащем размещении военной техники. Вследствие попадания сдетонировавших боеприпасов, часть этой техники была уничтожена, чем были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

Напомним, что с 2015 года в Украине произошло по меньшей мере семь пожаров со взрывами на военных арсеналах. Сватово стало первым в этом списке.

В апреле 2021 года Чехия и Болгария заявили о том, что роSSийское ГРУ может быть причастно к подобным взрывам на территории этих стран.

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