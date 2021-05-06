На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный

Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный
Фото: пресс-служба СНБО

Вследствие вражеского обстрела из гранатометов в зоне боевых действий на востоке Украины один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ “Север”.

"В результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное. На действия противника наши воины открыли ответный огонь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, с начала суток 5 мая в зоне операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

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