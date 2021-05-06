В ЕС хотят создать войска быстрого реагирования, - Reuters
ЕС должен создать бригаду из 5000 солдат.
Четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, предложили создать военные силы быстрого реагирования, которые смогут отвечать на кризисные международные ситуации в самом их начале.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
Инициаторами идеи выступили 14 стран: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.
Страны заявляют, что ЕС должен создать бригаду из 5000 солдат с соответствующей техникой и вооружением, чтобы в случае необходимости приходить на помощь демократическим правительствам, сказал чиновник.
Министры обороны стран ЕС обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Боррелля.
Напомним, по итогам дебатов по РоSSии в Европейском парламента 28 апреля стороны пришли к выводу, что начинается длительный и сложный период политической конфронтации с Россией, поэтому Евросоюз должен к нему подготовиться, проявляя единство.