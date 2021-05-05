"В похищении судьи Чауса участвовали украинцы. Их личности установлены" - глава ВСК парламента Молдовы

Дело о похищении судьи в Молдове уже раскрыто.

"В похищении судьи Чауса участвовали украинцы. Их личности установлены" - глава ВСК парламента Молдовы
Василе Нестасе

Правоохранители Молдовы установили личности причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса. Среди них были украинцы.

Об этом в интервью “Главкома” заявил Василе Нестасе, глава парламентской следственной комиссии по вопросам похищения Чауса.

"Есть официальное расследование, которое ведет прокуратура по особым делам, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Насколько нам известно, они уже установили, что к похищению Чауса причастна некая группировка из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. А может, это была группа лиц, которая была ангажирована, чтобы похитить судью", - сказал Нестасе.

Он отметил, что дело о похищении уже раскрыто.

"Лица установлены. Больше мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. В этом нет каких других версий. В этом похищении участвовали украинцы. Осталось только исследовать, связаны ли они с государством или нет. Это будет установлено в ходе следствия, и все это ведет в одном направлении", - добавил он.

Напомним, 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и некоторые из них после этого уехали в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

По данным журналистов, к исчезновению Чауса могут быть причастны люди, вероятно, связанные с разведывательными и правоохранительными органами Украины. Молдавские СМИ также писали, что президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась связаться с президентом Украины из-за похищения экс-судьи, но ей не удалось сделать это "не по вине молдавской стороны".

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