РоSSийские войска выстрелили из ПТРК в сторону жилого сектора Попасной

Вооруженные формирования РФ осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой вблизи населенного пункта Попасная. Ракета разорвалась вблизи гражданского сектора.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки “Север”.

Отмечается, что взрыв вызвал локальный пожар, из-за которого могли разрушиться объекты критической инфраструктуры.

Пострадавших среди гражданского населения нет. В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

"Действия роSSийских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток 5 мая в зоне операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.