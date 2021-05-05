"Сигнал мощной поддержки", - в МИД рассказали об ожиданиях от визита Блинкена

Госсекретарь США будет находиться в Киеве с визитом 5-6 мая.

"Сигнал мощной поддержки", - в МИД рассказали об ожиданиях от визита Блинкена
Фото: facebook/Eugene Enin

Глава Госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудит поддержку Украины в оборонной сфере, а также помощь украинской экономике, вопросы торговли и инвестиций и многое другое.

Об этом заместитель главы МИД Украины Евгений Енин рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы рассматриваем визит как сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии роSSийской гибридной агрессии", - заявил он.

Заместитель главы МИД отметил, что визит госсекретаря США в Украину "является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как в политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника по безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего связанных с национальной безопасностью и обороной . Но также будем говорить и об активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций, механизмах технической помощи для украинской экономики", - сообщил Енин.

Напомним, Блинкен 5-6 мая впервые посетит Украину. Во время его визита, в частности, будут говорить об агрессии РоSSии, поставках Украине американского оружия и изменениях в "Нафтогазе".

Официальная часть визита Блинкена в Украину начнется 6 мая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Блок рекламы


Похожие новости
Вопрос изменений в "Нафтогазе" будет поднят в ходе встречи Блинкена с ЗеленскимВопрос изменений в "Нафтогазе" будет поднят в ходе встречи Блинкена с Зеленским
Кулеба рассказал о ключевых темах визита Блинкена в УкраинуКулеба рассказал о ключевых темах визита Блинкена в Украину
Зеленский и Дуда договорились об обмене визитамиЗеленский и Дуда договорились об обмене визитами
Украина и Катар в рамках визита Зеленского заключили более 10 двусторонних соглашенийУкраина и Катар в рамках визита Зеленского заключили более 10 двусторонних соглашений
Зеленский объяснил необходимость визита в КатарЗеленский объяснил необходимость визита в Катар
В Грузии активисты закидали яйцами отель в знак протеста против визита роSSийского ведущего Познера
Глава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидомГлава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидом
"Если вы хотите хорошо спать ...", - сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому на фоне визита Блинкена в Японию"Если вы хотите хорошо спать ...", - сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому на фоне визита Блинкена в Японию
В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"
В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях будут рассматривать отставку СтепановаВ "Слуге народа" рассказали, при каких условиях будут рассматривать отставку Степанова
Последние новости
Подгружаем последние новости