"Сигнал мощной поддержки", - в МИД рассказали об ожиданиях от визита Блинкена

Госсекретарь США будет находиться в Киеве с визитом 5-6 мая.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудит поддержку Украины в оборонной сфере, а также помощь украинской экономике, вопросы торговли и инвестиций и многое другое.

Об этом заместитель главы МИД Украины Евгений Енин рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы рассматриваем визит как сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии роSSийской гибридной агрессии", - заявил он.

Заместитель главы МИД отметил, что визит госсекретаря США в Украину "является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как в политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника по безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего связанных с национальной безопасностью и обороной . Но также будем говорить и об активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций, механизмах технической помощи для украинской экономики", - сообщил Енин.

Напомним, Блинкен 5-6 мая впервые посетит Украину. Во время его визита, в частности, будут говорить об агрессии РоSSии, поставках Украине американского оружия и изменениях в "Нафтогазе".

Официальная часть визита Блинкена в Украину начнется 6 мая.