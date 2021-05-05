Арестованному в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новое обвинение

Теперь его обвиняют еще и в незаконной перевозке оружия.

Арестованному в Крыму внештатному журналисту "Крым.Реалии" Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения - о незаконной перевозке оружия.

Об этом "Крымской правозащитной группе" сообщила жена журналиста Екатерина.

Если раньше журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств), то сейчас к обвинению добавилась ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Напомним, что Есипенко задержан 10 марта и будет арестован до 11 мая. Во время судебного заседания, состоявшегося 6 апреля 2021 года в так называемом "Верховном суде Крыма" незаконно удерживаемый Есипенко сообщил о применении к нему пыток.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала роSSийскую коллегу Татьяну Москалькову проверить факты безосновательного задержания, дальнейшего незаконного содержания и применения пыток к Есипенко.