Арестованному в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новое обвинение

Теперь его обвиняют еще и в незаконной перевозке оружия.

Арестованному в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новое обвинение
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Арестованному в Крыму внештатному журналисту "Крым.Реалии" Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения - о незаконной перевозке оружия.

Об этом "Крымской правозащитной группе" сообщила жена журналиста Екатерина.

Если раньше журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств), то сейчас к обвинению добавилась ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Напомним, что Есипенко задержан 10 марта и будет арестован до 11 мая. Во время судебного заседания, состоявшегося 6 апреля 2021 года в так называемом "Верховном суде Крыма" незаконно удерживаемый Есипенко сообщил о применении к нему пыток.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала роSSийскую коллегу Татьяну Москалькову проверить факты безосновательного задержания, дальнейшего незаконного содержания и применения пыток к Есипенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент Словакии утвердил новое правительствоПарламент Словакии утвердил новое правительство
Бывший британский шпион передал ФБР новое досье о связи Трампа с Кремлем, - СМИБывший британский шпион передал ФБР новое досье о связи Трампа с Кремлем, - СМИ
Офис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - МамедовОфис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - Мамедов
РоSSия начала возвращать войска с "учений" в КрымуРоSSия начала возвращать войска с "учений" в Крыму
ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"
Украинского военного в Крыму приговорили к 3,5 годам колонииУкраинского военного в Крыму приговорили к 3,5 годам колонии
Участнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрениеУчастнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрение
Зеленский утвердил стратегию деятельности Представительства президента в КрымуЗеленский утвердил стратегию деятельности Представительства президента в Крыму
Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам МайданаБывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана
Друг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИДруг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости