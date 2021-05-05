ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом

Решение поддержали 12 членов ЦИК.

ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом
Фото: facebook/Cлуга народу

Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу №87.

Соответствующее постановление ЦИК приняла на заседании 5 мая после получения от Василия Вирастюка заявления с приложенными документами для его регистрации народным депутатом. информирует гражданская сеть ОПОРА.

Решение поддержали 12 членов ЦИК. Сейчас комиссия ищет оптимальные пути выхода из ситуации.

Как отметил заместитель главы ЦИК Виталий Плукар, "по состоянию на сегодня, чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".

Ранее Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе №87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка избрали нардепом.

По итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надворнянский район и отдельные соседние территории) с небольшим отрывом лидировал Василий Вирастюк из "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За будущее".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.

Подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый председатель".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на смену главы ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. В конечном итоге досчитали голоса только в ночь на 4 апреля. 22 апреля ЦИК официально объявила Вирастюка победителем выборов.

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