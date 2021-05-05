В Винницкой области мужчина вытер руки о флаг Украины, полиция открыла дело

В Винницкой области полиция открыла дело по факту надругательства над государственным флагом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

"По факту размещения в социальной сети информации о том, что на территории Мемориала Славы в с. Орехов неизвестные испачкали Государственный Флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами)", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли злоумышленника - им оказался судимый житель села Пилява.

"Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.