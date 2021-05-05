Чиновник оборонного концерна разворовал оптических прицелов на полмиллиона гривен

Военная контрразведка Службы безопасности Украины уличила в коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы.

Он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. Задокументированы убытки государства на сумму свыше 500 тыс. грн, информирует пресс-центр СБУ .

"По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации махинации комплектующие, получаемые со склада вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ. Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы", - говорится в сообщении.

Сейчас бывшему высокому должностному лицу сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

Мероприятия по раскрытию схемы проводились при процессуальном руководстве Ровенской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.