Венедиктова заменила прокурора по делу "Роттердам +"

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много".

Венедиктова заменила прокурора по делу "Роттердам +"
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила руководителя группы прокуроров по делу "Роттердам +".

Об этом она написала в фейсбуке.

"Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук ... Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р+»", - написала Венедиктова.

Прокурор Виталий Пономаренко, которого отстранила Венедиктова, трижды - 27 августа 2020 года, 21 января 2021 года и 9 апреля 2021 года - закрывал производство по этому делу на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде, и исчерпаны возможности их получить). Все три раза дело было возобновлено.

НАБУ неоднократно обращалось к генеральному прокурору с просьбой убрать прокурора, который, по мнению Бюро, саботировал направление дела в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам +") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019 года, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.

В 2019 году НАБУ сообщило несколько подозрений в этом деле. Среди подозреваемых оказались экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и сотрудники компании "ДТЭК".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Блок рекламы


Похожие новости
Офис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - МамедовОфис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - Мамедов
Суд заочно арестовал экс-министра Захарченко и его заместителя по делу о роSSийских гранатах на МайданеСуд заочно арестовал экс-министра Захарченко и его заместителя по делу о роSSийских гранатах на Майдане
Правоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу СтерненкоПравоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу Стерненко
Мошенники снова звонят с фейковыми требованиями от имени Мамедова, - Офис генпрокурораМошенники снова звонят с фейковыми требованиями от имени Мамедова, - Офис генпрокурора
Офис генпрокурора решил назначить спикераОфис генпрокурора решил назначить спикера
В Нидерландах опубликовали записи разговоров обвиняемых по делу MH17
Еще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к ЧубаровуЕще один потерпевший по делу "26 февраля" заявил, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к Чубарову
Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК ВовкаВенедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка
Расследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяцаРасследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяца
Печерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУПечерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУ
Последние новости
Подгружаем последние новости