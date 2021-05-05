Венедиктова заменила прокурора по делу "Роттердам +"

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила руководителя группы прокуроров по делу "Роттердам +".

Об этом она написала в фейсбуке.

"Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: 1 раз вынес постановление об отмене ВАКС и еще 2 раза соответствующие постановления отменил Максим Грищук ... Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р+»", - написала Венедиктова.

Прокурор Виталий Пономаренко, которого отстранила Венедиктова, трижды - 27 августа 2020 года, 21 января 2021 года и 9 апреля 2021 года - закрывал производство по этому делу на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде, и исчерпаны возможности их получить). Все три раза дело было возобновлено.

НАБУ неоднократно обращалось к генеральному прокурору с просьбой убрать прокурора, который, по мнению Бюро, саботировал направление дела в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам +") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019 года, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.

В 2019 году НАБУ сообщило несколько подозрений в этом деле. Среди подозреваемых оказались экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и сотрудники компании "ДТЭК".