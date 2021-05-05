Начальник филиала "Военторгсервиса" попался на взятке $40 тысяч

Чиновника подозревают в получении денег за передачу недвижимости в Одессе.

Национальная полиция и Департамент военной контрразведки СБУ задержали по подозрению во взяточничестве и.о. начальника филиала "Южный" концерна "Военторгсервис" (бывшее Одесское управление военной торговли).

На сайте Офиса генпрокурора сообщается, что чиновник якобы требовал деньги за подготовку и подписание документов для передачи объекта недвижимости в Одессе и его перерегистрацию на нового владельца. Договор с предпринимателем он подписал после получения 40 тысяч долларов.

В Службе безопасности Украины заявили, что эта сумма была только первым траншем.

"За 1 млн долларов США злоумышленник обещал незаконно передать высоколиквидный земельный участок в центре Одессы в собственность региональных бизнес-структур", - говорится в сообщении СБУ .

Задержанному чиновнику вменяют ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Киевский районный суд г. Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен.

Концерн "Военторгсервис" является государственным объединением Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины. В состав концерна входят 19 предприятий, в том числе отель "Казацкий" на Майдане Незалежности, военное издательство "Варта", военные базы отдыха и санатории, военные сельскохозяйственные предприятия, конторы материально-технического обеспечения и тому подобное.