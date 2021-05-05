Участника митинга под ОПУ Сорда суд оштрафовал за присвоение ордена Богдана Хмельницкого

Участника митинга под Офисом президента Влада Стафийчука (Сорда) Винницкий городской суд оштрафовал за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Решение суда от 13 апреля обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Активиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1ст.186-1КУпАП (незаконные действия в отношении государственных наград).

"Согласно материалам дела, винничанин по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно - орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград", - говорится в решении суда.

Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1 275 грн. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.

По данным суда, участник АТО получил орден во время лечения в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова от неизвестного мужчины в военной форме. Последний собрал данные о бойцах АТО, которые лежали вместе в палате, и через полчаса вернулся с готовыми орденами и телекамерами.

"Находясь в сложном психоэмоциональном состоянии и под влиянием острой боли опорно-двигательного аппарата, он осознал ситуацию только через несколько часов после того, как награда была передана ему, и обнаружил, что в орденской книге не значилось ничего, кроме фамилии и подписи", - говорится в решении суда.

Ранее Сорд заявлял, что орден Хмельницкого ему во время лечения в госпитале Мечникова вручил "господин Гелетей".

Напомним, что Стафийчук также подозревается в хулиганстве во время митинга в поддержку Стерненко, который состоялся под Офисом президента 20 марта. Ему инкриминируют битье стекол в здании. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.