Участника митинга под ОПУ Сорда суд оштрафовал за присвоение ордена Богдана Хмельницкого

Активиста обязали уплатить штраф 1 275 грн. Орден конфисковали.

Участника митинга под ОПУ Сорда суд оштрафовал за присвоение ордена Богдана Хмельницкого
Фото: Макс Требухов

Участника митинга под Офисом президента Влада Стафийчука (Сорда) Винницкий городской суд оштрафовал за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Решение суда от 13 апреля обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Активиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1ст.186-1КУпАП (незаконные действия в отношении государственных наград).

"Согласно материалам дела, винничанин по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно - орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград", - говорится в решении суда.

Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1 275 грн. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.

По данным суда, участник АТО получил орден во время лечения в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова от неизвестного мужчины в военной форме. Последний собрал данные о бойцах АТО, которые лежали вместе в палате, и через полчаса вернулся с готовыми орденами и телекамерами.

"Находясь в сложном психоэмоциональном состоянии и под влиянием острой боли опорно-двигательного аппарата, он осознал ситуацию только через несколько часов после того, как награда была передана ему, и обнаружил, что в орденской книге не значилось ничего, кроме фамилии и подписи", - говорится в решении суда.

Ранее Сорд заявлял, что орден Хмельницкого ему во время лечения в госпитале Мечникова вручил "господин Гелетей".

Напомним, что Стафийчук также подозревается в хулиганстве во время митинга в поддержку Стерненко, который состоялся под Офисом президента 20 марта. Ему инкриминируют битье стекол в здании. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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