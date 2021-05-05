РоSSийские оккупанты обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК

Это первый подобный факт с момента действия режима прекращения огня.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"На фоне увеличения интенсивности обстрелов на Мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, роSSийские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 3 мая в кузове автомобиля наблюдательной группы выявлено два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм. В ходе верификации происшествия установлено, что автофургон был поврежден во время обстрела со стороны оккупантов, зафиксированного около 18:40 со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении населенного пункта Водяное.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня. Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - отмечают в штабе ООС.

По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу, направлена нота в адрес СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, ночью 4 мая роSSийские-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу, что на Донетчине. В результате обстрела повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором сейчас проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.

В полиции квалифицировали обстрел больницы как теракт.

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