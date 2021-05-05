Электоральный рейтинг Зеленского с февраля вырос почти на 10%, - КМИС

Если бы президента выбирали в апреле этого года, Зеленский получил бы 31,4%.

Владимир Зеленский получил бы самую высокую электоральную поддержку, если бы выборы президента проходили во второй половине апреля. За него проголосовали бы 31,4% тех, кто принимал бы участие в голосовании и определился с кандидатом.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, проведенный 16-22 апреля. На втором месте с поддержкой 18,1 - Петр Порошенко. Третье-пятое место делят Юлия Тимошенко (11,9%), Игорь Смешко (10,4%) и Юрий Бойко (9,6%). Разница между ними - в пределах статистической погрешности.

КМИС проводил опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера 16-22 апреля 2021 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Согласно опросу КМИС в феврале, Зеленский имел поддержку 22,7%, поэтому апрельский рейтинг выше почти на 10%. Порошенко имел 18,3%, а Юлия Тимошенко - 14,5%.

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