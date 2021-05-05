"Слугу народа" готовы поддержать более 21% украинцев, "Евросолидарность" - 17%, - соцопрос КМИС

Лидером электоральных симпатий в апреле стала партия "Слуга народа". Согласно опросу Киевского международного института социологии, ее бы поддержали 21,3% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте - "Европейская солидарность" с 17% поддержки, а на третьем - ОПЗЖ с 12,2%.

На четвертом сейчас - "Батькивщина" с 10,2%, но ее отрыв от ОПЗЖ находится в пределах статистической погрешности.

"Преодолели бы проходной барьер также партия «Сила и Честь» (5,2% и 7,6%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему Радикальная партия (2,8% и 4,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,7% и 3,9%) и «Гражданская позиция» (2,5% и 3,7%)", - говорится в отчете по результатам социологического опроса.

По сравнению с февралем выросла поддержка партии "Слуга народа" (+ 5,8% среди тех, кто определился с выбором). В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+ 1,9%) и "Национального корпуса" (+ 0,7%). Рейтинг снижается у ОПЗЖ (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (- 2,1%). В случае " ЕС " рейтинг не изменился по сравнению с февралем.

Опрос проводился 6-22 апреля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.