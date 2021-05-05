Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - Зеленский

В Минздраве отмечают, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки.

Президент Владимир Зеленский отметил, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов также доложил относительно ожидаемых сроков поставки вакцин в мае. Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины.

Сейчас, по словам Степанова, в стране работают 11 тыс. кабинетов вакцинации.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине были привиты 3 425 человек. А с начала кампании вакцинированы 759 434 человека, из них завершили вакцинацию - 303.

Ранее в Минздраве объяснили, при каких условиях начнут вакцинировать трудовые коллективы.