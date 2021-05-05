У границы с РоSSией на Луганщине нашли четыре парашюта
Пограничники передали находку правоохранителям.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы. В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы", - говорится в сообщении.
Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.
Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.