У границы с РоSSией на Луганщине нашли четыре парашюта

Пограничники передали находку правоохранителям.

Фото: dpsu.gov.ua
Военнослужащие Луганского пограничного отряда, выполняющие задачи в составе Объединенных сил, обнаружили недалеко от границы с Россией четыре сумки с парашютами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы. В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы", - говорится в сообщении.

Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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