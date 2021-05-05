В Германии запретили исламскую организацию Ansaar "за финансирование терроризма"

МВД утверждает, что организация и ее структуры "распространяют салафистское мировоззрение и финансируют террор во всем мире под видом гуманитарной помощи".

Германия запретила деятельность исламской организации Ansaar International. Берлин утверждает, что она финансирует терроризм по всему миру. Правоохранители провели рейды в филиалах группировки, пишет Reuters.

Было конфисковано около 150 тысяч евро.

"Если вы хотите побороть терроризм, вы должны исчерпать источники финансирования", - сообщил министр внутренних дел Хорст Зеехофер в Twitter .

Зеехофер добавил, что Ansaar и аффилированные структуры "распространяют салафистское (ультраконсервативное движение в исламе. - Ред.) мировоззрение и финансируют террор во всему миру под видом гуманитарной помощи".

Организация Ansaar утверждает, что оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войн и кризисов людям, строит или финансирует школы, больницы и детские дома.

В организации пока не комментируют ни обыски, ни обвинения.

Ansaar была основана в 2012 году. На сайте утверждается, что организация в Германии насчитывает около 800 членов, в других странах - около 2500.