"Голос" предостерегает власть от еще одной ошибки с кандидатурой на пост главы Минздрава, - Рудык

Внеочередное заседание Верховная Рада сможет провести, начиная с середины мая, считает лидер партии.

"Голос" предостерегает власть от еще одной ошибки с кандидатурой на пост главы Минздрава, - Рудык
Фото: пресслужба

«Голос» призывает правительство определиться с новой кандидатурой на должность министра здравоохранения и вынести ее на обсуждение фракций и профильного комитета Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на прошлой неделе «Голос» собрал необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Рады для отставки министра Максима Степанова.

«Голос», как и обещал, собрал необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Степанова. Соответствующее внеочередное заседание Верховная Рада сможет провести, начиная с середины мая. Мы убеждены, что за праздничные выходные у депутатов будет достаточно возможностей ознакомиться, как организована вакцинация в округах, и желающих проголосовать за отставку министра может оказаться еще больше", - отметила лидер партии Кира Рудык.

По ее мнению, новая кандидатура на должность министра здравоохранения должна обеспечить удовлетворительный темп вакцинации и организовать компетентную борьбу с коронавирусом.

"Власть не имеет права на еще одну ошибку с кандидатурой министра здравоохранения! Стране нужно наконец выходить из бесконечных локдаунов, защитить здоровье людей и восстановить экономический рост. Для этого от власти нужно немного - компетентный министр и реальные меры борьбы с коронавирусом", - считает Рудык.

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