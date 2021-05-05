Украина обустроила 400 км противотанкового рва и 100 км забора в рамках проекта "Стена"

Ни в одной из пограничных областей работы еще не выполнили.

Украина обустроила 400 км противотанкового рва, 100 км забора и 70 км колючей проволоки в рамках обустройства границы с Россией , которое началось в 2014 году в рамках так называемого проекта "Стена".

Об этом сказал в интервью "РБК-Украина" глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он напомнил, что название "Стена" является чисто условным, так как "нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от роSSийских "искандеров" и танков".

"Если же говорить об инженерном обустройстве границы, то, на мой взгляд, оно должно обеспечивать 100% контроль по линии государственной границы. Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей", - сказал Дейнеко.

По его словам, пограничники завершают работы по обустройству границы в Харьковской области. Часть работ выполнили в Черниговской области, один участок сделали в Луганской области, а в Сумской области пока идут только проектно-изыскательские работы.

"За все время работ обустроены около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора", - сказал Дейнеко, пожаловавшись на недофинансирование.

В 2014 году на "Стену" планировали выделить 4 млрд гривен. Затем проект урезали до 2,5 млрд гривен, из которых 2 млрд уже закончились.

Чтобы уменьшить себестоимость работ, ГПСУ была вынуждена даже сама наладить производство колючей проволоки.

"Мы нуждаемся в 450 тысячах бухт проволоки. Стоимость одной - 6000 гривен. Это 2,7 млрд гривен, которые никто и никогда нам не даст. Мы пошли другим путем - построили цех, получим оборудование и будем изготавливать эту проволоку сами", - сказал Дейнеко.