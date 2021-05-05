Глава ГПСУ опроверг заявления Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и посоветовал не обращать на них внимания
Беларусь не смогла предоставить ни одного доказательства.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко опроверг заявления Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины и посоветовал не обращать на них внимания.
В интервью "РБК-Украина" он сказал, что Лукашенко минимум трижды за последние два года говорил, будто в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.
"В одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави - главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимания", - сказал Дейнеко.
Он добавил, что охрана границы с Беларусью усилена, но угроз сейчас там нет.
Напомним, что в 2019 году Лукашенко говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия.
Позже он называл Украину "форпостом политических провокаций", а также заявлял о задержании группы террористов, якобы "тоннами ввозившей оружие" в Беларусь через Украину.