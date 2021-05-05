Оккупационные войска обстреляли ковид-больницу в Донецкой области

После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение, пострадавших нет.

Во вторник ночью, 4 апреля, роSSийско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области.

Об этом сообщила Марьинская городская военно-гражданская администрация.

В результате обстрела повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором сейчас проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование. Марьинская городская военно-гражданская администрация принимает необходимые меры для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.