Оккупационные войска обстреляли ковид-больницу в Донецкой области

После обстрела в корпусе отсутствует электроснабжение, пострадавших нет.

Оккупационные войска обстреляли ковид-больницу в Донецкой области
Фото: facebook.com/marinskavca

Во вторник ночью, 4 апреля, роSSийско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в Донецкой области.

Об этом сообщила Марьинская городская военно-гражданская администрация.

В результате обстрела повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором сейчас проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас сотрудниками отдела полиции №2 Покровского РУП ГУНП в Донецкой области проводится расследование. Марьинская городская военно-гражданская администрация принимает необходимые меры для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
ЛаВРУН фюрера РФ оценил вероятность войны с УкраинойЛаВРУН фюрера РФ оценил вероятность войны с Украиной
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Украина и Румыния осенью проведут совместные учения в Одесской областиУкраина и Румыния осенью проведут совместные учения в Одесской области
В Донецкой области впервые с начала войны открыли иностранное дипломатическое учреждениеВ Донецкой области впервые с начала войны открыли иностранное дипломатическое учреждение
Киевская и Николаевская области с 1 мая выйдут из "красной" зоны (обновлено)Киевская и Николаевская области с 1 мая выйдут из "красной" зоны (обновлено)
РоSSийские оккупанты вновь обстреляли населенные пункты около линии разграниченияРоSSийские оккупанты вновь обстреляли населенные пункты около линии разграничения
Оккупационные власти составили список из 12 виновников "блокады Крыма" во главе с Порошенко и КравчукомОккупационные власти составили список из 12 виновников "блокады Крыма" во главе с Порошенко и Кравчуком
Глава одной из общин в Ровенской области попался на взяткеГлава одной из общин в Ровенской области попался на взятке
РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ УкраиныРоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины
РоSSийские оккупанты четыре раза обстреляли населенные пункты с 22 апреляРоSSийские оккупанты четыре раза обстреляли населенные пункты с 22 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости