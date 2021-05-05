Парламент Словакии утвердил новое правительство

Парламент Словакии выразил доверие новому правительству во главе с Эдуардом Хегером. После двухдневного обсуждения программного заявления за новый кабинет министров проголосовали 89 из присутствующих 144 депутатов, то есть необходимое большинство, передает Радио Свобода.

Правительство бывшего премьер-министра и лидера правоконсервативной партии "Обычные люди и независимые личности" (O?aNO) Игоря Матовича ушло в отставку в конце марта. Причиной стало решение Матовича закупить роSSийскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Против этого выступили партнеры по коалиции, которые отмечали, что роSSийский препарат не имеет европейской регистрации.

1 марта стало известно, что в Словакию доставлены 200 тысяч доз "Спутник V". Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда попала роSSийская вакцина. "Спутник V" не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе .

В начале апреля словацкий регулятор заявил, что партии вакцины "Спутник V", поставленные в Словакию, не идентичны препаратам, используемым в клинических испытаниях в РоSSии и поставленным для испытаний регулятора ЕС .

РоSSийский фонд прямых инвестиций, участвовавший в финансировании разработки вакцины и сейчас отвечающий за ее дистрибуцию за пределами РоSSии, обвинил словацкую сторону в дезинформации и потребовал вернуть назад поставленные препараты. Вакцинация ими так и не началась.