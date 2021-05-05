РоSSийские оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенных минометов

Враг три раза нарушил сегодня режим прекращения огня.

Во вторник, 4 мая в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования РФ осуществили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", его своевременно подавили.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в течение понедельника, 3 мая, в районе боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.