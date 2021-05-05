Экс-регионал Колесников подтвердил, что создает новую партию

Политический проект "Украина - наш дом" планируют презентовать в течение месяца.

Экс-регионал Колесников подтвердил, что создает новую партию
Фото: Макс Левин

Экс-нардеп от "Партии Регионов" и "Оппозиционного блока" и бизнесмен Борис Колесников создает новую политическую силу под названием "Украина - наш дом".

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина - наш дом". Его основная идея - собрать лучших людей из всех сфер. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд -людей", - рассказал Колесников.

По его словам, презентация партии состоится в течение следующих 30 дней (то есть в конце мая - начале июня), и она не будет партией одного региона.

"У нас есть специалисты и из Львова, и из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из «Оппозиционного блока» в партии пока нет никого, а из «Партии регионов» - несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде", - отметил Колесников.

Он также добавил, что основная цель его политсилы - "меньше номенклатурщины - больше свободы».

По словам Колесникова, созданием партии он занимается самостоятельно.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что окружение Рината Ахметова (а, возможно, и непосредственно он сам) работает над созданием нового политического проекта, который может о себе заявить уже в течение нескольких следующих месяцев.

30 апреля Радио Свобода обратилось за комментарием к Борису Колесникову с просьбой подтвердить или опровергнуть свое намерение создать новую политсилу. В ответ тогда получило комментарий следующего содержания: "Эта информация не соответствует действительности. Новинского в этом году я вообще не видел. Меня, кроме хоккея, бизнеса и благотворительности, пока ничего не интересует". Как утверждает Колесников, это было сообщение от его пресс-службы, и поэтому "произошло определенное недоразумение".

Борис Колесников - экс-вице-премьер Украины, экс-министр инфраструктуры, народный депутат V, VI и VII созывов от "Партии регионов", бизнесмен.

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