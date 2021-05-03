Кулеба: угроза в Азовском море является беспрецедентно большой

"К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой".

Кулеба: угроза в Азовском море является беспрецедентно большой
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переброску Россией сил в Азовское море.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Есть большая сейчас угроза в Азовском море. Она является беспрецедентно большой. Переброска кораблей из Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и в принципе шаг к взятию этого морского пространства под контроль. Поэтому все инструменты, которые у нас есть (и двусторонние, и на международных площадках), задействованы. Но опять же это юридические и политические инструменты", - подчеркнул министр.

"К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой. И поэтому мы также работаем, помогаем Минобороны в укреплении ВМС Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, 22 апреля Минобороны РФ провело в оккупированном Крыму "межвидовые учения", на которые прибыл глава роSSийского военного ведомства Сергей Шойгу. Он заявил о завершении военных учений в Южном и Западном военных округах РоSSии и отводе роSSийских войск в места их постоянной дислокации.

23 апреля Минобороны РФ заявило, что начало перебрасывать войска в пункты постоянной дислокации.

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