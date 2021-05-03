Оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня

С начала понедельника, 3 мая, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отмечают украинские военные.

Напомним, 1 мая вооруженные формирования РоSSии 12 раз обстреляли подразделения Объединенных сил, в частности, из запрещенного минскими договоренностями оружия. Был ранен один украинский защитник.

2 мая оккупанты стреляли возле Катериновки.