Зеленский президентам в Варшаве: доверие украинцев к международным законам довольно скептическое

"Все мы хотим жить в демократическом обществе, но у всех нас разный опыт."

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил коллег на саммите в Варшаве за поддержку украинского суверенитета.

"Я хочу поблагодарить. Сейчас уже уделялось много внимания Украине, и постоянно партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно, когда аннексирована часть украинской территории, наш полуостров Крым, и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Здесь очень важно, чтобы мы были вместе", - подчеркнул Зеленский во время дискуссии.

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Фото: пресс-служба ОПУ

При этом он отметил, что все мы хотим жить в демократическом обществе, но у всех нас разный опыт.

"Действительно, у Украины совсем другой опыт. Мы много-много лет, десятилетий боремся за свою независимость. И сегодня то же самое происходит на востоке нашей страны - мы снова боремся за свою независимость", - сказал Зеленский.

"Всегда кто-то писал для Украины законы, мы были частью той или иной империи, и поэтому доверие к законности, к праву, в принципе к международным законам у украинцев достаточно скептическое", - добавил украинский президент.

Фото: пресс-служба ОПУ

Президент также поздравил Президента Польши Анджея Дуду с 230-й годовщиной Конституции страны.

"Демократические ценности - признак истории Польши . Уважаю польскую традицию законотворчества и реформ. Конституция Польши была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество", - подчеркнул Зеленский

Напомним, Польша отмечает 230-ю годовщину своей Конституции. Кроме Зеленского участие в торжествах приняли Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Латвии Егилс Левитс. Главы государств подписали совместную декларацию, в которой отметили, что Европа должна строиться на фундаментальных ценностях и принципах.