На Закарпатье расклеили листовки с угрозами венгерскому меньшинству

Полиция устанавливает злоумышленников.

На Закарпатье расклеили листовки с угрозами венгерскому меньшинству
Фото: пресслужба Нацполіції

В городе Берегово на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Сейчас полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

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