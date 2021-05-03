На Закарпатье расклеили листовки с угрозами венгерскому меньшинству
Полиция устанавливает злоумышленников.
В городе Берегово на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.
Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.
Сейчас полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.