Обнародована совместная декларация президентов Украины, Польши и балтийских стран

Президенты отметили, что Европа должна строиться на фундаментальных ценностях и принципах.

Обнародована совместная декларация президентов Украины, Польши и балтийских стран
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Обнародована совместная декларация президентов Республики Польша, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики, Литовской Республики, подписанная сегодня, 3 мая, в Варшаве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В Польше сегодня отмечают 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая. "Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу. Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее", - говорится в декларации.

Президенты отмечают, что успех общего наследия и общего дома стран, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. "К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Объединенная Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - подчеркнули они.

"С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и стойкости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - добавили руководители стран.

Фото: скриншот

Декларацию подписали президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Егилс Левитс и президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Напомним, в рамках рабочего визита Зеленского в Польшу также должны состояться двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.

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