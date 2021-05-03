Сегодня утром оккупанты стреляли около Песков
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка роSSийские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 07:00 3 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, роSSийские вооруженные формирования продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.