Сегодня утром оккупанты стреляли около Песков

За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка роSSийские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 07:00 3 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, роSSийские вооруженные формирования продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.