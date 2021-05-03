Кыргызстан и Таджикистан отвели свои силы от границы

Прошлой ночью инцидентов и перестрелок не зафиксировано.

Ситуация на участке киргизско-таджикской границы, где на прошлой неделе произошел вооруженный конфликт, стабильная.

Об этом пишет 24.kg со ссылкой на пограничников.

Прошлой ночью инцидентов и перестрелок не зафиксировано.

"Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана продолжает осмотр территорий.

Напомним, что конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля из-за воды. В результате вооруженного столкновения погибли 33 гражданина Кыргызстана и не менее 15 граждан Таджикистана.

В субботу, 1 мая, Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня и отводе войск.

2 мая правительственные делегации Таджикистана и Кыргызстана договорились завершить установление государственной границы.